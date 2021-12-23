"الصحة": تسجيل 287 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551749 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540506 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8868 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 35 حالة.