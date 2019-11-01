والد الزميل الروقي يتماثل للشفاء

تماثل والد الزميل خالد الروقي، المحرر بصحيفة "الجزيرة" للشفاء، بعد إجرائه عملية زراعة الكلى في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقد عبر "الروقي" عن جزيل شكره لله عز وجل، ثم لإدارة المستشفى والعاملين؛ على حسن تعاملهم واهتمامهم، وخص بالشكر الدكتور عبدالرحمن الذيابي، والمنسقين محمد الرويمي وعواطف الرشيدي، وفهد العتيبي، وقسم زراعة الأعضاء للكبار.