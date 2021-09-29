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في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية

أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.



