شاهد.. كيف نجا منزل بأعجوبة من البركان المدمّر في جزر الكناري

تداول على موقع التواصل الاجتماعي، صور ومقطع فيديو لمنزل نجا بأعجوبة من البركان المدمّر في جزيرة بالما؛ إحدى جزر الكناري الإسبانية، الذي دمّر أكثر من 300 منزل.

المنزل يقع في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان؛ الأمر الذي أثار استغرب ودهشة الكثيرين.

المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاماً، واشترى الزوجان المنزل منذ نحو 30 عاماً.. والزوجان لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.

المنزل الذي نجا من الدمار يظهر كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمّر البركان كل شيء في طريقه، ولا تزال الحمم مستمرة، ولا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.