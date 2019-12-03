"الصحة": عدد مراكز القلب ارتفع إلى 25 بمختلف المناطق

أسهمت في خفض عدد حالات التحويل إلى "المتخصصة" بالمدن

أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز وأقسام القلب خلال 3 سنوات من 13 مركزاً إلى 25 مركزاً، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وأضافت أن معامل القسطرة ارتفع عددها من 23 معملاً إلى 40 معمل قسطرة، فيما ازداد عدد غرف العمليات الجراحية من 20 إلى 28 غرفة.

وأوضحت "الصحة" أنه تم خلال الفترة نفسها زراعة 44 جهاز مضخة مساندة البطين الأيسر (LVAD) كما تمت زراعة 255 صمام أورطي، وأشارت إلى أن عمليات قسطرة القلب (كبار) كانت 21850 عملية، وبلغت الآن 40683 عملية بنسبة ارتفاع 86%، أما قسطرة القلب (أطفال) فكانت 553 وبلغت الآن 1527 بنسبة ارتفاع 180% فيما كانت عمليات جراحة القلب (كبار) 1618 وبلغت الآن 2300 بنسبة ارتفاع 42%، وبالنسبة لجراحة القلب (أطفال) فكانت 444 وبلغت الآن 658 بنسبة ارتفاع 48%، كما ارتفع معدل قسطرة كهربائية قلب (كبار) إلى 129%.

وأكدت "الصحة" أن هذه الزيادة أسهمت -بفضل الله- في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى، إلى جانب تخفيف تكاليف الانتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز, مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب واستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز.

يُذكر أن الصحة قامت أخيراً بإطلاق وتفعيل عديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يسهم -بإذن الله- في تجويد وتحسين الخِدْمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.