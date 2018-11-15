"آل الشيخ": اتحاد التضامن الإسلامي مقبل على برامج نوعية

رحب بأعضاء المكتب التنفيذي

قال رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تركي آل الشيخ إن الاتحاد مقبل على برامج نوعية خلال الفترة المقبلة .

وكان آل الشيخ قد وجّه بهذه الرسالة من خلال حسابه الشخصي بموقع "تويتر" بعد أن رحب بأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي (يضم في عضويته 57 دولة)، الذي يعقد اجتماعًا له اليوم في جدة، متمنيًا لهم التوفيق في هذا الاجتماع .