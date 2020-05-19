رغم ضعف مناعتهم.. كبار السن أقل الفئات العمرية إصابة بكورونا في السعودية

"العبدالعالي" لـ"سبق ": تفهُّم من المجتمع لوضعهم وحمايتهم من انتقال العدوى

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن حرص المجتمع بشكل كبير على كبار السن، واهتمامه بهم، والمحافظة على هذه الفئة كونهم الأكثر تعرضًا لخطورة انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم، قللت من العدد المصاب منهم بالفيروس.

وقال "العبد العالي": في الوقت نفسه فئة البالغين والشباب في تركيبة الهرم السكاني في السعودية هي الأكثر؛ لذلك كان العدد الأكبر المسجل منهم.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" حول: لماذا بقيت نسبة إصابة كبار السن خلال الفترة الماضية هي الأقل؛ إذ لم تتخطَّ 6 % بالمقارنة مع صغار السن والنساء والبالغين على الرغم من ضعف المناعة لديهم؟ ما تفسير ذلك؟

وتفصيلاً، قال العبد العالي: نعرف أن كبار السن أساسًا هم الفئة العمرية مثلاً من 65 و 70 عامًا و80 عامًا فأعلى. وإذا نظرنا لتركيبة الهرم السكاني في المجتمع السعودي سنجد أن هذه الفئة أقل نسبة مع بقية الفئات العمرية. موضحًا: إن البالغين والشباب هم الأكبر عددًا في المجتمع.

وأضاف: حرصنا على الفئات الأعلى خطورة شيء مثمر. مؤكدًا أن هناك تفهُّمًا من المجتمع بوضع الحالات الأكثر خطورة تحت حرص أشد وعناية أكبر لمنع انتقال العدوى إليها.