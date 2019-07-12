الكشف عن تفاصيل قنبلة "سامسونج" العاشرة.. 3 إصدارات ونبأ صادم

من المقرر أن تطلق "جلاكسي نوت 10" يوم 10 أغسطس المقبل

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل كافة الخاصة بالقنبلة الجديدة التي تجهزها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية؛ لتفاجئ بها أسواق الهواتف الذكية في العالم.

ونشر موقع "إنكورر" التقني المتخصص تقريرًا حول إعلان "سامسونج" التفاصيل كافة الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب "جلاكسي نوت 10".

وأشار التقرير إلى أن هاتف "جلاكسي نوت 10" سيأتي بثلاثة إصدارات، الأول "جلاكسي نوت 10"، و"جلاكسي نوت 10 لايت"، و"غلاكسي نوت 10 بلس"، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

ولكن الصدمة هي أن "جلاكسي نوت 10" لن يأتي بأي نسخة تدعم خدمات "الجيل الخامس".

ومن المقرر أن تطلق سامسونج هاتف "جلاكسي نوت 10" يوم 10 أغسطس المقبل، فيما سيتم الكشف الرسمي عن مواصفاته يوم 7 أغسطس.

وكشف التقرير أن "سامسونج" أرسلت فعليًّا دعوات لحضور حدث عالمي كبير في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، يخص "جلاكسي نوت 10" المرفق بقلم أسود اللون.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف "جلاكسي نوت 10" من 1100 دولار إلى 1200 دولار أمريكي؛ ما يشير إلى أنه لن يختلف كثيرًا عن سعر هاتف "جلاكسي نوت 9".