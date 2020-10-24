الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدم تسجيل حالات وفاة خلال يوم

سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة.

وبينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 09:48 PM

عدم تسجيل حالات وفاة خلال يوم

الإمارات.. 1,491 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

أبو ظبي

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سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة.

وبينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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فيروس كورونا الجديد الإمارات

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