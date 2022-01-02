في كلمة متلفزة.. رئيس الحكومة السودانية يعلن استقالته من منصبه

قال إن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحوُّل المدني الديمقراطي

قرَّر عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، الاستقالة من منصبه، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أعلن في كلمة متلفزة اليوم الاثنين أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية المكونات كافة في البلاد.

وأضاف بأن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في البلاد، مشددًا على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

ولفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.