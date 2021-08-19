أمير تبوك يُعزي "خالد البلطان" في وفاة والدته

عزى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد بن عمر البلطان، في وفاة والدته - رحمها الله -.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لخالد البلطان، ولجميع أفراد الأسرة في وفاة والدتهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب خالد البلطان عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.