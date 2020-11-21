مساعد وزير التعليم يقف على جملة من منجزات ومشاريع تعليم الشرقية

"الفهيد" اطلع على تقرير برامج إدارة التعليم التطويرية ضمن خارطة الوزارة

اطلع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، على جملة من منجزات تعليم الشرقية، كان من بينها تقرير مرئي يرصد حالة التخطيط المدرسي وسير المشروعات التعليمية المبرمجة على مستوى مدن ومحافظات الشرقية.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، أمس الأول الخميس، لتعليم المنطقة الشرقية، اجتمع خلالها بمدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه وسط مشاركة عدد من قيادات تعليم المنطقة، بمكتب مدير التعليم الرئيسي بالدمام.



واطلع الدكتور الفهيد خلال الاجتماع على تقرير برامج إدارة التعليم التطويرية على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات، والتي تأتي ضمن خارطة منهجية الوزارة الشاملة تجاه عملية التنمية التعليمية المستدامة في المدارس بجميع مراحلها.



يأتي ذلك في إطار دفع الوزارة بعجلة إنجاز المشاريع التعليمية والوقوف على أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل والصيانة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مستمعًا في الوقت نفسه خلال تفقده لأركان المباني والمشاريع التعليمية والمرافق التابعة لها، لشرح موجز حول نسبة ما تم إنجازه، ووضع فرص التحسين لها بما يضمن رفع كفاءة التشغيل.



وثمّن الفهيد الجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة الشرقية للدفع بعجلة جودة التعليم من خلال ما تلمسه من تميز على أرض الواقع.



من جهته أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرصهم على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعٍ ومبدع، في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة لقطاع التعليم؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.



وفي الختام تقدم مدير التعليم الدكتور الشلعان بالشكر الجزيل لوزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة شركاء التعليم؛ باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، مثمناً في الوقت نفسه زيارة مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، التي نتلمس أثرها في تحقيق الأهداف المنشودة.

