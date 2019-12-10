"فيديو المُناصح قاذف النساء بالحذاء".. وقع في ينبع والفاعل مريض نفسياً

بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً ومطالبات بإيداعه في "النفسية"

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، أمس الأول، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

ينبع مريض نفسي الجهات الأمنية

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 03:13 PM

بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً ومطالبات بإيداعه في "النفسية"

"فيديو المُناصح قاذف النساء بالحذاء".. وقع في ينبع والفاعل مريض نفسياً

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، أمس الأول، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

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