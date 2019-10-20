"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.