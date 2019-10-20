"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

أمطار حالة الطقس مكة المكرمة

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20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 11:48 AM

قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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