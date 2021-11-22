البحرين.. الإطاحة بإرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي

ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية

تمكّنت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية من الإطاحة بعناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وجاءت هذه العملية الاستباقية في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن البلاد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

وكشفت صحيفة "الأيام" عن ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.