بالفيديو .. سد شيبانة بسبت العلايا منتزه سياحي بارز ينتظر الاهتمام

يعد مقصداً سياحياً للزوّار من محبي الطبيعة.. و"سبق" توثّق

تُعد بحيرة سد شيبانة بسبت العلايا، أحد المواقع السياحية البارزة بمحافظة بلقرن لما تضفيه البحيرة من جمال طبيعي.



ويأمل الأهالي من الجهة المختصة استغلال الإمكانات الطبيعية للموقع وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لبحيرة السد.



ووثقت "سبق"، ظهر اليوم الاثنين، جمال بحيرة السد في مقطع فيديو. يؤكد أن المنتزه يعد مقصداً سياحياً للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.