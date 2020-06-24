ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

0

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 11:25 AM

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة

ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 230

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020