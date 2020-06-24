ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.