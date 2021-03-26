عميد "تقنية تبوك": الدولة أولت اليتيم اهتماماً ورعاية خاصة

خلال استقباله وفد "الأيتام" مُشيداً ببرامج وجهود الجمعية الخيرية

أكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي على اهتمام الدولة حفظها الله باليتيم، وقال إن دولتنا- رعاها الله- أولت اليتيم عناية خاصة منذ نشأته وحتى بلوغه سن الرشد، واعتماده على نفسه؛ حيث وفرت له سبل العيش الكريم، وأنشأت من أجله عديد المؤسسات الاجتماعية، المعنية بتقديم الرعاية والعناية به، ليكون مواطناً صالحاً ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع.



وأثنى عميد الكلية على برامج وجهود الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، وأكد على ضرورة تفعيل دور الكلية للمساهمة بدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.



جاء ذلك خلال استقبال عمادة الكلية التقنية لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال الفقير، ويرافقه الدكتور عياش العنزي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، والمهندس عبدالعزيز القيسي المدير التنفيذي للجمعية، وكان باستقبالهم عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، والمهندس أحمد قصادي وكيل الكلية لخدمات المتدربين وإبراهيم بن هيازع الشهري رئيس خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية حيث تم بحث سبل خدمة هذه الفئة الغالية، واستعراض أعمال وبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.