النيابة العامة: على القادمين عبر رحلات دولية الإفصاح عن زياراتهم للدول الموبوءة

أكدت أن مخالفة ذلك توجِب المساءلة المشددة

قالت النيابة العامة: إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشّي فيروس كورونا أو أي من سلالاته.

وشددت على التعمُّد في عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

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14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 06:48 PM

أكدت أن مخالفة ذلك توجِب المساءلة المشددة

النيابة العامة: على القادمين عبر رحلات دولية الإفصاح عن زياراتهم للدول الموبوءة

ذياب الشمري

الرياض

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قالت النيابة العامة: إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشّي فيروس كورونا أو أي من سلالاته.

وشددت على التعمُّد في عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة.

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