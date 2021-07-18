"مكرمي" إلى رتبة رائد

انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

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18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 03:58 PM

"مكرمي" إلى رتبة رائد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

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