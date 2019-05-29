المديفر يستضيف شاعر الشيعة ويناقش أعمال العنف

عبر لقاء مع عادل اللباد أحد داعمي الحراك الشيعي

يناقش برنامج "ليوان المديفر"، الليلة، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية، ويستعرض تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب، باستنطاق عادل اللباد؛ مؤلف كتاب "الانقلاب".

وكان اللباد؛ أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف، واعتُقل على أثرها ودعم التجمعات التي نتج عنها قتل عددٍ من رجال الأمن قبل سنوات وسُمي شاعر الثورة.