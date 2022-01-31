وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره النمساوي

بحثا في اتصال هاتفي تعزيز التنسيق المشترك في العديد من القضايا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وتضمن الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.