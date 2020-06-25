"المياه الوطنية" عن معاناة أهل تربة ومطالبهم: المحطة تعمل يومين حسب المعايير

قالت لـ"سبق": بناء على عدد السكان وسعة الخطوط الناقلة وتضخ 2300م3

أكدت شركة المياه الوطنية في ردها على شكوى أهالي محافظة تربة ومعاناتهم من أزمة المياه، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، مبينة أنه يتم تغذية محطة التعبئة بمركز الحشرج التابع لمحافظة تربة من الخط الناقل للمياه المحلاة من الخزانات الاستراتيجية مرورًا بكافة محافظات شرق الطائف، ويتم تشغيل هذه المحطة يومي السبت والأربعاء حسب المعايير والخطط التشغيلية المعدة مسبقًا بناء على عدد السكان وسعة الخطوط الناقلة وحصص التوزيع.

وتفصيلًا، اشتكى عدد من المواطنين من سكان مركز الحشرج جنوب تربة، الذين أبدوا رغبتهم في توصيل صوتهم لمسؤولي شركة المياه الوطنية بأمل التفاعل؛ لزيادة أوقات الدوام لعدة أيام من كل أسبوع لتغطية ما يحتاجه المواطنون لمنازلهم؛ بدلًا من الوقت الحالي، والذي قرر يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع فقط.

وفي جولة ميدانية لـ"سبق"، وجدت أن هذه المعاناة تعم المحافظة والمراكز التابعة لها، وأن احتياجات المواطنين في تزايد في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وصعوبة الحصول على المياه؛ مما تسبب في ارتفاع أسعار الصهاريج المعدة للبيع.

وأوضح مواطنون أن المعاناة لا تزال مستمرة، وكلهم ثقة في المسؤولين بشركة المياه الوطنية بسرعة التجاوب مع متطلباتهم والعمل على تحقيقها بشكل عاجل.

من جهتها أوضحت "شركة المياه الوطنية" ردًّا على استفسار "سبق" حول معاناة المواطنين سكان الحشرج بمحافظة تربة، بسبب عدم توفير كميات المياه لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم.

وقال متحدث شركة المياه الوطنية بالمنطقة الغربية خالد مقبول: رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية، نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

وحول استفسار المحرر متعب البقمي من صحيفتكم عن محطة التعبئة بمركز الحشرج التابع لمحافظة تربة؛ نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأنه يتم تغذية محطة التعبئة بمركز الحشرج التابع لمحافظة تربة من الخط الناقل للمياه المحلاة من الخزانات الاستراتيجية مرورًا بكافة محافظات شرق الطائف، ويتم تشغيل هذه المحطة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً حسب المعايير والخطط التشغيلية المعدة مسبقًا بناء على عدد السكان وسعة الخطوط الناقلة وحصص التوزيع، وتضخ المحطة في أيام تشغيلها 2300م3 من المياه بواسطة تعبئة قرابة 200 صهريج لتغطية احتياجات المواطنين؛ حيث يبلغ عدد سكان المركز 2700 نسمة.