مستشفى الثغر العام بجدة يحتفل باليوم الوطني ٩١

بمشاركة الكادر الطبي والموظفين والإداريين

أقام مستشفى الثغر العام بجدة احتفالية باليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار"، وشارك الكادر الطبي والموظفون والإداريون بالمستشفى بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وعلى رأسهم مدير المستشفى تركي العتيبي، الذي قدم التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة.

وسأل المولى العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ ولاة الأمر ويوفق الجميع لمزيد من العمل، وصولًا إلى قمم المجد والتقدم والازدهار في جميع المجالات في كل زمان ومكان من الوطن العزيز.