"التعليم": الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح

الابتدائية ورياض الأطفال عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

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01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 05:41 PM

الابتدائية ورياض الأطفال عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية

"التعليم": الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح

منصور الشلاقي

الرياض

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قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

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