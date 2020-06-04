"صحة مكة" تشهد أول حالة وفاة لطبيب جراح "مقيم" بفيروس كورونا

ثاني وفاة لممارس صحي بالمنطقة

شهدت صحة منطقة مكة المكرمة أول حالة وفاة لطبيب جراح مقيم بسبب إصابته بفيروس كورونا وهو يؤدي عمله بمستشفى حراء العام، وتعتبر هذه الوفاة الثانية لممارس بصحة مكة بعد وفاة الممرض خالد الحسيني بسبب فيروس كورونا في يوم 24 رمضان المنصرم .



ونعت صحة مكة المكرمة اليوم الطبيب المقيم نعيم خالد شودري ٤٧ عاماً باكستاني الجنسية الذي توفي بسبب إصابته بفايروس كورونا المستجد وهو يؤدي عمله في مواجهة فيروس كورونا المستجد .



ويعمل الطبيب شودري المتوفي بسبب بفيروس كورونا أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، ومتزوج ولديه ثلاث فتيات يقمن معه وزوجته بمكة المكرمة.