"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل"

أكد أهمية بذل العطاء لخدمة الأطفال المصابين بالسرطان

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل" لمرضى سرطان الأطفال، أسماء الرشيدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددًا من الأطفال المتعافين.

وأعرب عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامجها ومستفيديها من الأطفال، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.

وقدمت أسماء الرشيدي، إيجازًا لأمير منطقة الرياض، عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينةً أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم، بإذن الله، في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.