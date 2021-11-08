"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 4 محافظات والمناطق المجاورة لها

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.