"مدني مكة" يخمد حريقًا اندلع بشقة في شرائع المجاهدين ويخلي 9 أشخاص

"القرني": فريق التحقيق باشر موقع الحادث لمعرفة الأسباب واستكمال الإجراءات

تمكَّنت فرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق، اندلع في شقة بعمارة مكونة من دورَين بشرائع المجاهدين، فيما تم إخلاء 9 أشخاص بواسطة سيارة السلالم المتحركة دون إصابات تُذكر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، لـ"سبق" تلقي الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغًا بوقوع حريق بحي شرائع المجاهدين في شقه بالدور الثاني بمنزل مكوَّن من دورَيْن، وتم إخلاء عدد ٩ أشخاص، وهم بصحة جيدة دون إصابات ولله الحمد.

وأضاف "القرني": فريق التحقيق والفحص والمعاينة باشر موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق واستكمال الإجراءات.

وشدَّد متحدث الدفاع المدني على ضرورة توفير كاشف الدخان وطفاية الحريق في المنزل، والتأكد من سلامة التوصيلات والأجهزة الكهربائية بشكل مستمر.. متمنين السلامة للجميع.