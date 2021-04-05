استشاري: الصوم يحفز نمو خلايا عصبية جديدة بالدماغ ويعزز نظام المناعة

"حسين": يعتبر أهم طريقة لمكافحة الأمراض خاصة ذات الطابع المناعي

كشف استشاري أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن الصيام يُعد أحد أهم سبل تنشيط مناعة الجسم؛ وبالتالي أهم وسائل مكافحة الأمراض المختلفة وخاصة الأمراض ذات الطابع المناعي؛ فجهاز المناعة في الإنسان عند الصوم يتم تحفيزه لإنتاج خلايا جديدة بدلًا من تلك الخلايا المصابة بالشيخوخة؛ حيث يحصل ذلك نتيجة لدخول الجسم في حالة الجوع الشديد، وعندها يلجأ لتوفير الطاقة بعدة وسائل ومنها التخلص من الخلايا الميتة أو التالفة والتي لا يحتاجها الجسم.

نمو خلايا عصبية

وبيّن "حسين" أن هناك أبحاثًا جديدة وجدت أن الصيام يساعد على نمو خلايا عصبية جديدة في الدماغ، وكذلك وصلات عصبية جديدة، وهذه مهمة جدًّا في الذاكرة والتعلم والوقاية من الشلل الرعاشي وألزهايمر ونوبات الصرع الحاد، ويحسن وظائف الدماغ، كما وجد أن الصيام يحفز المخ لإنتاج المزيد من الكيتونات التي تمد الخلايا العصبية بالطاقة اللازمة لنمو الدماغ وزيادة أجسام صنع الطاقة داخل الخلايا، كما أن الصيام يحسّن قدرة الخلايا على إصلاح الشريط الوراثي DNA وتجديد الخلايا المناعية والتخلص من الخلايا المناعية القديمة والمتضررة.

تعزيز نظام المناعة

وقال: إن هناك عدة دراسات عالمية ربطت علاقة الصوم بتحسن مرضى الروماتيزم؛ إذ كشفت دراسة بريطانية أن الصيام عن الطعام بانتظام، كفيل وحده بتخفيف آلام معظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن؛ إذ إن الصوم يعتبر طريقة قوية وفعالة للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل وتعزيز نظام المناعة في الجسم، كما تحسنت حالات التصلب والخشونة، وعدد خلايا الدم البيضاء والآلام بشكل كبير.

الاستغناء عن اللحوم

وتابع الدكتور الحاج حسين أن الدراسة الثانية هي التي قام بها الخبراء في جامعة أوسلو بالنرويج؛ إذ وجدوا أن مرضى التهاب المفاصل تحسنت حالتهم بالصوم، وخصوصًا الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، ويعتقد أن الاستغناء عن تناول اللحوم هو وسيلة ناجحة للحد من الأعراض المؤلمة لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

يحد من آلام المفاصل

وبيّن أن دراسة جامعة فريدريك شيلر الألمانية كشفت أن الصوم يحد من آلام المفاصل بشكل كبير؛ فقد ذكرت الدراسة أن الصوم يساعد على الحد بشكل كبير من آلام المفاصل، وأشار المركز إلى وجود صلة بين ما يتناوله المريض من مواد غذائية وتدهور حالتهم الصحية.

تخفيف عن الجسد

وخلص إلى القول أن الصيام شرعه الله للتخفيف عنا وليس لزيادة العبء علينا وليس ليضرنا؛ بل لمصلحتنا، وبالفعل هو تخفيف عن الجسد حيث تعمل الخلايا بنشاط وطاقة أعلى أثناء الصيام ويخف المرض والالتهابات، والصوم يخفف الوزن الزائد ويخفف انتشار الخلايا السرطانية، ويخفف مرض السكري وضغط الدم.