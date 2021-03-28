"الجوهري": مركز تنمية المنشآت بجازان يهدف لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

196 مشروعًا تم استقبالها عبر الموقع الإلكتروني أبرزها مشاريع الاختراع والتميز

أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالغرفة؛ يعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع ونشر ثقافة العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية.

وأوضح "الجوهري" أن الغرفة عملت على إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، وكذلك إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها. بالإضافة إلى أنها تحرص على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن تمويل بنك التنمية الاجتماعية شَمِلَ 8 برامج تتضمن: (تمويل مشاريع الاختراع، ومشاريع التميز، والمشاريع القائمة، وتمويل المشاريع الناشئة، والتوطين، وأسس، وعائد، والتقنيات الناشئة)، بالإضافة إلى البرامج التي تواكب رؤية 2030.

ولفت الجوهري إلى أن عدد المشاريع التي تم قبولها منذ إنشاء المركز في ضوء اتفاقية الغرفة وبنك التنمية الاجتماعية، 82 مشروعًا؛ فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر موقع مركز المنشآت بالغرفة 196 مشروعًا.