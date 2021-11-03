"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج

الحادث لم يتضمن أي تبادُل لإطلاق النار

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء: "إن طائرات مُسيَّرة إيرانية ‏نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول: "إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

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03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 08:58 PM

الحادث لم يتضمن أي تبادُل لإطلاق النار

"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء: "إن طائرات مُسيَّرة إيرانية ‏نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول: "إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

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