في اجتماع مجموعة الـ20 بالرياض.. مديرة "النقد الدولي": "كورونا" يهدِّد الاقتصاد العالمي

"جورجييفا" أشارت إلى هشاشة الانتعاش بسبب الفيروس

حذَّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريساتينا جورجييفا اليوم الأحد من أن فيروس كورونا المستجد يعرِّض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الرياض.

وأفادت "جورجييفا" في اجتماع لمجموعة العشرين في الرياض بأن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع، يصل إلى 3.3 في المئة، مقارنة ب 2.9 في المئة العام الماضي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت بأن الانتعاش المتوقع هش، و"كورونا" يعطِّل النشاط الاقتصادي في الصين، وقد يعرض الانتعاش للخطر.

وأشارت إلى أنها أبلغت مجموعة العشرين بأنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر.

وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، ناقش مسؤولو أكبر 20 اقتصادًا في العالم سبل التوصل لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي بحلول نهاية العام.