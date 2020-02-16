"سبق" في أسبوع: الموافقة على الاستمطار الصناعي.. وقصة زايد وأخته.. وزوج يقتل زوجته.. وأحداث أخرى

السعودية تمسح آلام "كورونا" عن الصين.. وإيقاف 386 شخصًا في قضايا فساد

تحرص "سبق" من خلال متابعتها اليومية والحصرية لحظة بلحظة على رصد جميع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية ووضعها أمام قرائها، ومن خلال زاوية سبق الأسبوعية التي ترصد كل الأحداث في أسبوع اختارت لكم أبرز الأحداث التي تناولتها الصحيفة الأسبوع الماضي على جميع الأصعدة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي، وتشكيل أول مجلس للجامعات بأمر الملك، والقبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة، و"السبب العجيب" وراء مذبحة تايلاند، تحقيق السفير السعودي لحلم عجوز جزائرية ، وما ذكره السفير الروسي لدى أنقرة: عن أن تركيا نقضت عهدها ولم تبعد الإرهابيين ، واتهام وزير الخارجية الأمريكي أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب منعها من اختبار صواريخ باليستية وفي التقرير التالي تفاصيل الأحداث:

مجلس الوزراء يوافق على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة ويصدر ٦ قرارات

وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوع الماضي ، على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، كما أكد مجلس الوزراء أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدات من المواد الصحية والمستلزمات الطبية لجمهورية الصين الشعبية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد ومكافحته، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة، ودور المملكة الإنساني في دعم مختلف الدول لمواجهة الأزمات .

https://sabq.org/cwx6jS

بأمر الملك تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

https://sabq.org/7SpFnN

إنشاء أحياء خاصة للإعلاميين

في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين، وفي إطار جهود وزير الإسكان ماجد الحقيل، وسعيه الدائم منذ تولي المسؤولية لتحقيق تطلعات القيادة، وتنفيذ برامج رؤية ٢٠٣٠، وقَّع الحقيل اليوم اتفاقية تعاون مع وزير الإعلام تركي الشبانة بهدف تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام.

https://sabq.org/q35hbt

القبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة

قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.

واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.

https://sabq.org/MpyC2V

تعديلات نظام حافز

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

https://sabq.org/FZtjnT

"السبب العجيب" وراء مذبحة تايلاند

بعد 84 قتيلاً ومصابًا، كشف رئيس الوزراء التايلاندي، عن "السبب العجيب" الذي دفع جنديًّا بالجيش التايلاندي لارتكاب المجزرة المريعة، السبت الماضي، حيث أعلنت السلطات التايلاندية، ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصًا، بينهم القاتل، حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده تايلاند في العقود الأخيرة.

https://sabq.org/VGYMLr

السفير السعودي يحقق حلم عجوز جزائرية

تفاعل السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته عجوز جزائرية وقرّر أن يمنحها تأشيرة الحج، وأثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين إذ لم يحالفها الحظ طوال 15 عامًا في أن تكون ضمن المسافرين لأداء فريضة الحج.

https://sabq.org/2MZYCg

واشنطن تحذر "إسرائيل"

حذر السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، من أن اتخاذ "إسرائيل" لخطوات أحادية لضم أراضٍ بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

https://sabq.org/HJr3T5

القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض

وانفردت "سبق" الأسبوع بخبر تمكن الجهات الأمنية بالرياض من القبض على شاب، يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منز.

https://sabq.org/HMsNzZ

بعد "فيديو المتاجرة" .. وزير أوقاف مصر: شعارات الأتراك بالحرم "مزايدات رخيصة"

أكّد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة؛ رفضه الشعارات السياسية التركية في الحرم المكي، وتضافره مع دار الإفتاء المصرية في رفض تسييس العمل الديني، وبخاصة الشعائر والمقدّسات. جاء ذلك تعليقًا على ما نشرته دار الإفتاء المصرية من محاولة الجانب التركي.

https://sabq.org/Ygb47Q

زوج يقتل زوجته طعنًا ويصيب والدَيْها بالطائف

شهدت "الطائف" الأسبوع الماضي وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعنًا على يد زوجها، كما أُصيب والدها ووالدتها بطعنات؛ ونقلهما الهلال الأحمر للمستشفى وفي التفاصيل التي كشفتها "سبق" من مصادرها عن وجود خلافات مسبقة بين الزوج وزوجته؛ فاختارت الزوجة العودة لمنزل والدها الكائن بأحد الأحياء داخل الطائف، لكن الزوج حضر إليها، وفاجأها بطعنات عدة بوساطة "سكين"؛ فتوفيت فورًا.

https://sabq.org/TVchQd

يد الخير السعودية تمسح آلام "كورونا" عن الصين

جاءت لفتة المملكة الإنسانية بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في الصين امتدادًا طبيعيًا لأدوارها الرائدة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية أينما كانت، وتأكيدًا لعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين والشعبين السعودي والصيني.

https://sabq.org/SxbVpF

في قضايا فساد مالي وإداري: إيقاف 386 شخصًا

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 277) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

https://sabq.org/J7WSPj

حادث مأساوي بجازان.. الأم قادت المركبة فدهست زوجها ورضيعتها والأخيرة توفيت

باشر مرور محافظة بيش، إجراءاته، على خلفية حادث مروري نتج عنه مصرع طفلة وإصابة والدها إصابة بالغة؛ وذلك على الكورنيش؛ بينما تحقق الجهات الأمنية، وبيّنت المعلومات أن الأم كانت تقود مركبة الأسرة، ودهست زوجها وطفلتها، وتوفيت طفلتها ونقل الزوج لمستشفى بجازان.

https://sabq.org/MXKWmV

قسوة فقد الأب جعلت من "زايد" أبًا لأخته

كشفت "مها الصقر" والدة الطفلين اليتيمين "زايد" وشقيقته "ليان"، كيف غرست في "زايد" المسؤولية ونقلته من حالته النفسية الصعبة بعد وفاة والده المفاجئة والمؤلمة، حيث التقت سبق أسرة الطفلين "زايد وليان" اللذين انتشرت قصتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وبات وسم "أخو أخته" متصدرًا في "تويتر".

https://sabq.org/CN7cJ4

"صحة جدة": وفاة صيني رمى نفسه من الدور الثالث

طبقًا لما انفردت به "سبق"، أكدت "صحة جدة" وفاة مقيم صيني أمس السبت، قام برمي نفسه من الدور الثالث من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة. وقدّمت "الصحة" خالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم، الذي توفي فجر اليوم بعد أن رمى نفسه من نافذة غرفة العزل بالمستشفى .

https://sabq.org/szwMtR

السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا نقضت عهدها

كشف السفير الروسي لدى تركيا، إليكسي يرخوف؛ أن أنقرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمذكرة سوتشي، وانسحاب الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وفتح طريقَي M5 وM4.

https://sabq.org/BJhRs4

تفاصيل جديدة حول العثور على مخطوفَيْن منذ 20 عامًا

كشفت "سبق" تفاصيل جديدة حول قضية بلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة منذ أكثر من 20 عامًا، التي أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنَيْن ادعت أنهما لقيطان، عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما؛ إذ لم يثبت نسب أحد المفقودَيْن، وهو المخطوف "موسى الخنيزي"، إلى الآن لأسرته، بينما ثبت نسب المخطوف الآخر "محمد العماري" لأهله، وفق ما أكدته مصادر "سبق".

https://sabq.org/kZyML4

محامي خاطفة الطفلين لـ"سبق": موكلتي بريئة

أكد المحامي عبدالعزيز الهاجري براءة موكلته المتهمة بخطف طفلين من أمهما في الدمام، قبل 20 عامًا، موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافيًا عنها أي أمراض نفسية.

https://sabq.org/Hk5hv3

الرياض تدفع إلى حلول حقيقية والدوحة تكتفي بالأفكار الجامدة

منذ حدوث الأزمة الخليجية في يونيو من عام 2017، والمملكة العربية السعودية، ومعها دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ومصر منفتحة على الحلول كافة التي تعزّز التصالح والتناغم مع قطر، وفي كل المناسبات التي شاركت فيها المملكة، كانت تؤكّد للجميع رغبتها الجادة في حل الأزمة بأسرع وقت، وتعبّر عن آمالها وتطلعاتها في عودة الدوحة إلى الحضن الخليجي والعربي من جديد، باعتبارها دولة عربية ودولة خليجية أسهمت في تأسيس مجلس التعاون الخليجي.. هذه الرغبة كانت وراء موافقة الرياض بلا تردد على بدء سلسلة مفاوضات جديدة مع الدوحة، بدأت في أكتوبر الماضي.

https://sabq.org/B4w6rm

وزير الخارجية: ليس صحيحًا وجود خطط للقاء سعودي إسرائيلي

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صحة تقارير إعلامية عن "لقاء سعودي إسرائيلي محتمل"، مؤكدًا أنه ليس صحيحًا أن هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

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"حسن نصر الله" يثير سخرية المغردين

أثار الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سخرية المغردين وهو يروي في لقاء تلفزيوني وفق ما اسماه "فرضية"، الحوار الذي دار بينه وملك الموت الذي جاء إليه ليخبره قبضة روح القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنه أخبره أنه يمكن عدم فعل ذلك إذا وافق هو على قبض روحه بدل روح "سليماني"، فوافق بلا تردد!

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"بومبيو": إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية، وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، كتب وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية".

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