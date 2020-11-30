"هجوم محتمل للغاية".. شرطة لندن تعثر على طرد مشبوه بناطحة سحاب

غلق الطرق المؤدية إلى برج هيرون أمام حركة المرور

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم (الاثنين)، الطرق المؤدية والقريبة من برج هيرون في لندن؛ عقب العثور على طرد مشتبه به.

وأوضحت شرطة مدينة لندن في تغريدة على "تويتر" أنها نصبت طوقًا بطول 200 متر حول المبنى، وأغلقت الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة، وفقاً لـ"رويترز".

وطالبت بتجنب المنطقة في الوقت الراهن.

من ناحيتها، بينت أجهزة الأمن البريطانية، أنها حددت مستوى التهديد القومي عند مستوى شديد؛ مما يعني أن الهجوم محتمل للغاية.

وبرج هيرون هو أحد أطول الأبراج في العاصمة، حيث يبلغ ارتفاعه 230 مترًا.

وتخضع إنجلترا حاليًا للإغلاق الوطني لمواجهة جائحة الفيروس التاجي، مع وجود العديد من المكاتب مهجورة إلى حد كبير حيث يعمل الموظفون من المنزل.