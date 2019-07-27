تفاعلاً مع "سبق" .. منتزه بالأفلاج يبدي استعداده لتنظيم "مهرجان التمور"

حلم الأهالي والمزارعين يقترب.. له تجارب سابقة في التنظيم الناجح

تفاعل منتزه ترفيه المملكة بالأفلاج مع مطالبات وأحلام المزارعين والأهالي بتنظيم مهرجان للتمور، باستعداده لنتظيم ودعم المهرجان ومساندة الجهات ذات الاختصاص لإقامته، نزولاً على مطالب الأهالي.

يأتي ذلك بعد ساعات على ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (وعد يتمدد وتنفيذ يتبدد.. مزارعو وباعة الأفلاج يحلمون بمهرجان تمور بالأفلاج).

وأكد المدير التنفيذي للمنتزه محمد العبدلي لـ"سبق"؛ أن المنتزه والقائمين عليه مستعدون لتنظيم ودعم مهرجان التمور ومساندة الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإقامة ذلك المهرجان المهم الذي يحلم به الأهالي والمزارعون والباعة.

يذكر أن منتزه ترفيه المملكة بالأفلاج نظم وينظم العديد من المهرجانات الموسمية النوعية التي تقام لأول مرة على مستوى المحافظة؛ كان آخرها فعاليات الصيف بالأفلاج الذي استهوى قبل أسبوع آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف المناطق، وقدم لهم برامج ترفيهية متنوعة استمرت على مدار الأسبوع، وشملت برامجه شتى شرائح المجتمع صغاراً وكباراً، كما فتح القائمون على المنتزه لشباب وفتيات المحافظة مجال العمل والانخراط في سوق العمل الحر توافقًا مع رؤية المملكة 2030.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس الجمعة خبرًا عن حلم أهالي الأفلاج من مزارعين وباعة للتمور بإقامة مهرجان سنوي للتمور؛ لعرض منتجاتهم المتنوعة فيه.