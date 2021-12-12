"مكافحة المخدرات" بالجوف تحبط محاولة ترويج 59,400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الجوف، ضبطت بحوزة مواطن، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.