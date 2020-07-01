وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة مع نظيره الياباني

في اتصال هاتفي ناقشا فيه برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين والمستجدات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 02:33 PM

في اتصال هاتفي ناقشا فيه برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين والمستجدات

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة مع نظيره الياباني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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