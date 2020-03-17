الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة

أمامه 30 يوماً لتشكيل وزارته بحسب دستور البلاد

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.