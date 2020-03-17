الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة

أمامه 30 يوماً لتشكيل وزارته بحسب دستور البلاد

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.

الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الزرفي

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:13 PM

أمامه 30 يوماً لتشكيل وزارته بحسب دستور البلاد

الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.

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الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الزرفي

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