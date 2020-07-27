الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاقبتها لمقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات بالطائف.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911.