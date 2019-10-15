"الشورى" يطالب "الإذاعة والتلفزيون" بآلية واضحة لإلغاء واستحداث القنوات

دعا إلى ضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية "61"، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

كما طالب "الشورى"، هيئة الإذاعة والتلفزيون، بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة.

وشدد على ضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي.

وأكّد على هيئة الإذاعة والتلفزيون، مراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1402/10/20 هـ.

وطالب المجلس، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الإنفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.

ودعا "الشورى"، "الهيئة" إلى الاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنياً، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محلياً وإقليمياً ودولياً، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها.