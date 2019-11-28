أمنية 100 عام تتحقق.. شاهد ما قالته معمرة جزائرية عند رؤية الكعبة لأول مرة

"الحج": آلاف الكيلومترات فصلت قلب "صرهودة" ومهوى الأفئدة.. غلبتها المشاعر

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قصة معمرة جزائرية عند رؤيتها الكعبة المشرفة لأول مرة في عمرها بعد مائة عام كانت تمني نفسها بأن يكتب الله لها الزيارة للأراضي المقدسة.

وقد تحقق لها ذلك؛ حيث كتبت وزارة الحج والعمرة: "‏أمنية استمرت لـ١٠٠ عام، آلاف الكيلومترات كانت تفصل بين قلب السيدة صرهودة ومهوى الأفئدة مكة المكرمة، والمشاعر التي غلبتها عندما دعت الله أمام الكعبة".

وقد جاءت قصة المعمرة الجزائرية وما تحمله من مشاعر في فيديو جسَّد معاني طيبات.