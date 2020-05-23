باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المنكوبة إلى 97 ونجاة اثنين

كانت قد تعرّضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي

انتشلت فرق الإنقاذ 97 جثة من حطام طائرة تحطمت أمس الجمعة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني صباح اليوم السبت.



وأكدت السلطات نجاة شخصين في تحطم طائرة "إيرباص إيه-320" الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي.



وفق "روسيا اليوم": جاء هذا الارتفاع في حصيلة الضحايا بعد أن أفادت وكالات في وقت سابق نقلًا عن السلطات الصحية المحلية بانتشال 80 جثة من حطام الطائرة التي كان على متنها 99 شخصًا.



وكانت التقارير الأولية لوسائل الإعلام الباكستانية قد أفادت بنجاة العشرات من ركاب الطائرة المنكوبة.