إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الوفيات بلغ 82554 شخصًا والإصابات 2,390,000 حالةً

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 377 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 8824 إصابةً.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 82554 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2,390,000 إصابةً.

