في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا بالمملكة.. 52 حالة حرجة وحالتا وفاة

بلغ إجمالي حالات التعافي "537761"

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "43" حالة مؤكدة، وتعافي "39" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "52" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548848" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537761" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "2" حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8802" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 04:10 PM

بلغ إجمالي حالات التعافي "537761"

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا بالمملكة.. 52 حالة حرجة وحالتا وفاة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "43" حالة مؤكدة، وتعافي "39" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "52" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548848" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537761" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "2" حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8802" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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