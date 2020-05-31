رئيس الزمالك يطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري ويؤكد : نحن مع الأغلبية

طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب تداعيات فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير داخل بلاده وخارجها.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية : "14 فريقًا يريدون إنهاء البطولة هذا الموسم بشكل نهائي، مقابل 4 فرق فقط تريد الاستمرار، لذلك يجب الاستماع لرأي الأغلبية".

واستغرب رئيس الزمالك عودة الدوري خلال شهر يونيو، مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مصر، لذلك فإن الأمر يبدو غريبًا من وجهة نظره.