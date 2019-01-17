أمير تبوك يرفع التهاني للمقام السامي بعد الموافقة على مخطط "خليج نيوم"

أكد حرص القيادة على تنفيذ المشروعات التي تعزز القدرات الاقتصادية

رفع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019، بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: يشرفني بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019م، بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم أصدق التهاني وخالص الدعوات بالتوفيق والعون لمواصلة العطاء والبذل المخلص وفق الرؤية الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لما فيه الخير والنفع للوطن والمواطن.

وأضاف: ما مباركة سموكم واعتماد هذه المرحلة من العمل إلا تأكيد صادق على المضي قدماً وعلى أرض الواقع لتنفيذ كل المشروعات التي تعزز القدرات الاقتصادية للمملكة.