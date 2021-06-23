"إمباير سينما" تفتتح أوّل مجمّع سينمائي متعدّد الصالات في الخبر

مستوى جديد من الترفيه سبقتها عدة مدن بالمملكة شملت جدّة وجازان وأبها

أعلنت إمباير سينما Empire Cinemas، وهي شركة إقليميّة رائدة في مجال تشغيل صالات السينما وتوفير تجارب ترفيه استثنائية بالتعاون مع مجموعة عبدالرحمن سعد الراشد وأبنائه السعوديّة للأعمال عن افتتاح أوّل مجمّع سينمائي متعدّد الصالات لها في الراشد مول في الخبر.

ويعد هذا المجمّع السينمائي الرابع الذي تفتتحه Empire Cinemas في السعوديّة لتوفّر تجربة مشاهدة نوعيّة وفريدة لروّاد السينما في كلٍّ من جدّة والخبر وجازان وأبها من خلال 64 شاشة سينما.

وقد استمتع زوار المجمع بجولة حول المرافق وصالات السينما المتطوّرة حيث انغمسوا في مشاهدة مثيرة لفيلم "فاست آند فيوريس 9" (Fast & Furious 9) أنجح أفلام عام 2021.

من جهته، علّق، المدير التنفيذي في Empire Cinemas السيد جينو حدّاد على الإقبال الكبير الذي تشهده صالات الشركة قائلًا: "لقد دخلنا السوق السعودي عام 2020 لتقديم تجربة سينمائيّة فريدة، لكنّ روّاد السينما في السعوديّة تخطّوا جميع توقّعاتنا بحبّهم الكبير للأفلام.

وأضاف "حدّاد": "نحن هنا لتوفير تجربة ترفيه استثنائيّة من خلال التزامنا الكامل بمفاهيم الابتكار والإبداع. ويُعتبر المجمّع السينمائي الجديد في الراشد مول صرحًا سينمائيًّا متطوّرًا بما يتوافق مع طموح المملكة في الانضمام إلى عواصم الترفيه العالميّة. فالمجمّع يضم 1،237 مقعد عصري ومريح، و18 صالة عرض بشاشات متنوّعة تناسب مختلف أنواع الأفلام، وقسم امباير بروميير Empire Premiere المخصّص للشخصيّات المهمّة والفعاليّات، بالإضافة إلى أوّل صالة سينمائيّة مجهزّة بتقنيّة 4DX في المنطقة الجنوبيّة مع أحدث أنظمة العرض بالليزر، ونظام صوتي خارق من دولبي أتموس Dolby Atmos، فضلًا عن قسم مينيز MINIS المخصّص للمشاهدين الصغار."

من هذا المنطلق، يرتقي المجمّع السينمائي الجديد بتجربة الترفيه في المملكة إلى مستويات جديدة تسرّ روّاد ومحبّي السينما الذين بات بإمكانهم أن يستمتعوا بأجواءٍ تشبه تلك التي تعمّ مسرح برودواي. ويُعتبر المجمّع السينمائي في الخبر واحد من أفضل المجمّعات السينمائيّة في العالم حيث يوفّر تجربة ترفيهيّة فريدة من نوعها.

تتوافق استثمارات شركة Empire Cinemas في قطاع الترفيه السعودي مع جهود المملكة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 لخلق مجتمعٍ حيويّ من خلال تشييد المرافق الثقافيّة والترفيهيّة ذات الطراز العالمي. وقد دفع نجاح الشركة القائمين عليها لوضع خطّة توسّع وطنيّة لافتتاح 15 مجمّعًا سينمائيًّا فاخرًا مع حلول عام 2025، ليرتفع بذلك عدد المقاعد الإجمالي لشركة Empire Cinemas في السعودية إلى 20 ألفاً. أيضًا، تعمد الشركة الرائدة في مجالها إلى خلق فرص عملٍ نوعيّة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، علمًا بأنّ مجمّع الخبر السينمائي يضمّ 125 موظّفاً مدرّباً.