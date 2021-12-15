احذرها.. 3 مواد غذائية تضر بالأمعاء وجهاز المناعة

"البطاطس بقشرتها" ضمن 5 أغذية مفيدة

يؤكد الدكتور الألماني توماس فريلينغ، أن الأمعاء مسؤولة عن الوقاية المناعية وإنتاج الفيتامينات وامتصاص المواد المغذية؛ ولهذا فإن حالة الجهاز الهضمي تؤثر مباشرة في الحالة الصحية للجسم، ومن الضروري الاعتناء به واختيار المواد الغذائية المناسبة، وإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يقول "فريلينغ": تحتوي أمعاء الإنسان على 70% من خلايا منظومة المناعة، وبالذات في الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي. والبكتيريا الموجودة فيه تحتاج إلى مواد مغذية لكي تعمل الأمعاء بصورة صحيحة؛ لأنه بعكس ذلك يمكن أن تكون العواقب وخيمة.

ويشير الدكتور إلى أنه بسبب سوء التغذية، يزداد خطر التعرض للعدوى المرضية، والإصابة بأمراض مزمنة بما فيها السرطان وتليف الكبد؛ ولكن التغذية الصحيحة تساعد على تكاثر البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتكبح البكتيريا الضارة؛ لأن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تتفاعل مع منظومة المناعة والجهاز العصبي".

ويكشف "فريلينغ" ثلاث مواد غذائية ضارة للأمعاء وهي:

السكر

الكثيرون يحبون تناول الشوكولاتة والحلويات والمعجنات؛ ولكن تناول هذه المواد دائمًا وبانتظام، يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة. ونفس الشيء يحصل مع البكتيريا في الغشاء المخاطي للأمعاء. هذه البكتيريا تشطر السكر بسرعة؛ مما يسبب تسارع تكاثرها، وهذا يؤثر سلبًا في صحة الأمعاء.

اللحوم المعالجة والمدخنة

تكمن المشكلة في احتمال ظهور مواد مسرطنة في النقانق وغيرها من اللحوم المعالجة، بعد خضوعها للمعالجة الحرارية؛ أي أن تناول مثل هذه المواد بصورة منتظمة يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويقول: "احذروا تناول النقانق المدخنة بصورة منتظمة ويومية؛ بل يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع؛ لأنه في هذه الحالة لن تكون لها عواقب وخيمة".

الدهون "السيئة"

ويحذّر الدكتور "فريلينغ" من التأثير السلبي للدهون "السيئة" الموجودة في المايونيز والسمن النباتي (المارغرين)؛ لأنها تشكل ثقلًا إضافيًّا على الأمعاء.

وفي المقابل هناك مواد غذائية مفيدة لصحة الأمعاء، حسب الدكتور "فريلينغ"، مثل المواد المحتوية على ألياف غذائية طبيعية وسهلة الذوبان في الماء. وتناوُل هذه المواد بصورة منتظمة يحسّن عمل الأمعاء وعملية الهضم. ومن هذه المواد:

الموز

الموز غني بمادة الإيدولين الطبيعية، التي تؤثر إيجابًا في تكاثر البكتيريا المضادة للالتهابات في الأمعاء.

السمك

كما هو معروف فالأسماك غنية بالأحماض الدهنية، التي تؤثر إيجابًا في تغذية الغشاء المخاطي للأمعاء، وتعزز وظيفة الجسم الوقائية.

البطاطس بقشرتها

تحتوي قشرة البطاطس على حمض الزبدة، الذي يساهم أيضًا في حماية الأمعاء، ويؤثر إيجاًبا في الغشاء المخاطي للأمعاء.

الملفوف المخمر

تنشّط هذه المادة عملية التخمر، وتحافظ على صحة الغشاء المخاطي للأمعاء، وتكبح نشاط البكتيريا المسببة للأمراض.

الخبز الأسود

يحتوي الخبز الأسود على كربوهيدرات مهمة وألياف غذائية ضرورية لتعزيز منظومة المناعة.

وأخيرا ينصح الطبيب أيضًا بتناول البقول والسبانخ والجزر؛ لأنها غنية بالألياف الغذائية، ويوصي لتعزيز منظومة المناعة باتباع نظام غذائي متوازن، وبممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الهواء الطلق أيضًا.