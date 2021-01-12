شاهد.. استنفار لإزالة مخلَّفات الأمطار بمكة وأحيائها والقرى المحيطة

صيانة منافذ التصريف واستعدادات كاملة بالمعدات والكوادر البشرية

تابعت الفرق الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة، مساء أمس، قنوات تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع المتفرقة؛ لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وشملت مختلف أحيائها والقرى المحيطة بها.



وقامت الإدارة العامة لشبكات السيول بالأمانة، بصيانة منافذ التصريف بالشوارع العامة والفرعية وإزالة أي عوائق فيها، وتصريف تجمعات المياه، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية.



وأكَّدت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة استعداداتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية والفنية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة، وتفعيل خططها الميدانية، ومتابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار.